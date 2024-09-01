ТюмГУ инициировал создание консорциума вузов-партнеров "Открытая цифровая кафедра"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский госуниверситет инициировал создание консорциума вузов-партнеров "Открытая цифровая кафедра". Активность осуществляется в соответствии с федеральным проектом "Кадры для цифровой экономики", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.



"Присоединение к консорциуму позволит университетам получить статус участника национального проекта "Цифровая экономика" и сформировать единое образовательное сетевое пространство для обмена образовательным контентом, электронными ресурсами, учебно-методическими пособиями, в том числе по тематике внедрения и продуктивного использования технологий искусственного интеллекта", – сообщил ректор ТюмГУ Иван Романчук.



Кроме того, студенты вузов-участников консорциума смогут бесплатно освоить программу профессиональной переподготовки "Прикладной анализ данных" с присуждением квалификации 06.042 "Специалист по большим данным" без отрыва от основной образовательной программы. Вовлечение обучающихся в программу усилит вклад университетов в повышение "цифровой зрелости" экономики и социальной сферы региона, увеличит привлекательность образовательных программ для абитуриентов.



Куратор программы со стороны ТюмГУ – Артём Шевляков, заместитель директора Школы компьютерных наук.