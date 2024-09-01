Тюменцев приглашают поучаствовать в конкурсе проектов благоустройства дворовых пространств

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени могут принять участие во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства дворовых пространств "Лучший двор".

Конкурс пройдет в два этапа: заочный — до 30 октября 2024 года; очный — с 5 по 7 декабря 2024 года. К участию приглашают молодых дизайнеров, урбанистов, архитекторов и художников, а также всех неравнодушных граждан, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Конкурсанты должны разработать проекты, направленные на улучшение качества городской среды. Можно предложить идеи по благоустройству дворов и архитектурно-планировочным решениям придомовых территорий и общественных пространств.

Более подробную информацию можно узнать по ссылке.