Тюменцев приглашают поучаствовать в конкурсе проектов благоустройства дворовых пространств
Общество, 17:12 23 сентября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Жители Тюмени могут принять участие во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства дворовых пространств "Лучший двор".
Конкурс пройдет в два этапа: заочный — до 30 октября 2024 года; очный — с 5 по 7 декабря 2024 года. К участию приглашают молодых дизайнеров, урбанистов, архитекторов и художников, а также всех неравнодушных граждан, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.
Конкурсанты должны разработать проекты, направленные на улучшение качества городской среды. Можно предложить идеи по благоустройству дворов и архитектурно-планировочным решениям придомовых территорий и общественных пространств.
Более подробную информацию можно узнать по ссылке.