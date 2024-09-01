Генератор, бензопилы, маскировочные сети отправили жители Уватского района в зону СВО

| Фото: Пресс-служба администрации Уватского района | Фото: Пресс-служба администрации Уватского района

Очередной груз гуманитарной помощи сформировали жители Уватского района для земляков-бойцов специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В груз его состав вошли инструменты, одежда, окопные свечи, продукты питания. К сбору присоединились ветераны-пограничники, предприниматели и даже школьники.

"Жители Демьянки привезли девять коробок необходимых вещей, пограничники собрали медикаменты, ветераны ГСВГ и депутат Думы Уватского района Александр Затонских купили бензопилы. Директор ООО "Уват авто" Александр Торгашов приобрел портативные аккумуляторы, фонарики, водитель Туртасской школы Руслан Батт передал генератор, масла, антифриз. Помощь отправили и жители Красного Яра, Увата. Туртасцы приносят овощи для изготовления сухих супов, жгуты и перевязочные материалы. Всем большое спасибо!", – рассказала руководитель местного штаба волонтеров Рита Рахматуллина.

Также в посылке бойцы получат 380 порций сухих супов, 500 комплектов "сухого душа", 19 маскировочных сетей. Четвероклассники Туртасской школы подготовили для фронта предметы гигиены и сладости.

В администрации Уватского района отметили, что гуманитарные грузы отправляют на фронт ежемесячно. В этой работе задействованы волонтеры штаба "Своих не бросаем" и неравнодушные жители.