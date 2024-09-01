Нагрудные значки и скульптуры на тему комсомола представили на выставке в Тюмени

| Фото: пресс-служба ТМПО | Фото: пресс-служба ТМПО

Нагрудные значки, рабочая одежда комсомольца, документы и фотографии представлены на выставке "Край с комсомольским значком", которая открылась в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 24 сентября. Также посетители могут ознакомиться с живописью и скульптурой советского периода, отражающими дух комсомольской стройки.

Цель выставки — раскрыть вклад комсомольских движений в реализацию всесоюзных ударных строек, которые проходили на территории Западной Сибири. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный методист по музейно-образовательной деятельности Музейного комплекса им. И. Я. Словцова Дарья Симонова, экспозиция включает три раздела.

"Первый посвящен именно истории возникновения комсомольского движения в Тюмени. В 2024 году отметили 105 лет со дня образования тюменского комсомола. Второй - первой Всесоюзной ударной комсомольской стройке, которая началась после 1965 года, когда ЦК ВЛКСМ было подписано постановление об участии комсомольских организаций в ударных стройках по освоению и добыче нефтегазовых месторождений. После этого сюда по комсомольским путевкам стали направляться молодые люди со всех уголков Советского Союза. Третий раздел раскрывает, в каких именно стройках участвовали молодые комсомольцы. Это Самотлорское месторождение, строительство Тобольского нефтехимического комбината, железной дороги от Тюмени до Сургута", — поделилась она.

Кроме этого, выставка показывает, что комсомольцы участвовали не только в строительстве индустриальных объектов, но и инфраструктуры: жилых домов, детских садов, школ, больниц. Представлен арт-объект в виде панельного блока. Он символизирует то, что молодые комсомольцы участвовали в развитии сибирского региона, что играло большую роль в создании экономической стабильности всей страны.

Выставка разместилась в помещении на первом этаже музейного комплекса. Посетить ее можно до 3 ноября включительно. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Также "Край с комсомольским значком" включен в обзорную экскурсию, которую проводят по всему пространству музейного комплекса, за исключением коммерческих выставок. Билеты для сборных групп можно приобрести на сайте. Можно записаться на индивидуальную экскурсию по телефону: 45-35-90. Есть возможность приобрести билет на кассе музейного комплекса и воспользоваться им сразу, если есть свободный экскурсовод.

Инна Пахомова