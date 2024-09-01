Более 30 предпринимателей из разных городов посетили индустриальные парки Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 30 предпринимателей посетили индустриальные парки Тюменской области. Бизнесмены из разных городов узнали о действующих производствах и возможностях в регионе по созданию производств, в том числе с господдержкой.

Систему работы бизнесменам представил заместитель генерального директора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Александр Круг. Он отметил, что индустриальный парк "Боровский" первый в регионе полностью реализованный проект. В нем работают 12 предприятий. Перспективным является аналогичный проект, реализуемый в Богандинском и ДСК 500. Со временем появятся и частные индустриальные парки.

"Создание индустриальных парков - это очень крутой инвестиционный проект. Как строительство под продажу, так и под долгосрочную аренду. В индустриальном парке Боровском 12 действующих резидентов, которые построили свои производства с нуля. Большая часть резидентов бронирует участки в индустриальном парке Богандинском. Он на стадии реализации. Там ещё есть свободная земля", - уточнил эксперт.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприниматели первым посетили предприятие "Прованс". Переработчик свежих салатов и овощей известен и за пределами региона. Компания занимает второе место в этом сегменте российского рынка. В текущем году значительно нарастили объем сырья, которое поставляют тюменские фермеры.

"В этом году закрыли потребности не только тюменской площадки, но и ещё двух - ростовской и саратовской", - рассказал директор по развитию "Прованса" Олег Бурейко.

В этом году на тюменской площадке апробировали новинку - бэйби салаты. Смесь из миниатюрных версий появится на рынке в следующем году.

На заводе "Тюмень прибор" привели данные о том, что с момента запуска площадки в индустриальном парке "Боровский" реализовано 250 проектов. Один из самых новых - это логистический контроллер TURA. Представителей бизнеса заинтересовал ряд продуктов, которые выпускает представитель тюменской IT-отрасли.

Как рассказал директор компании "EWA-тендер групп" Алексей Батурин, основная цель таких мероприятий - построение кооперационных цепочек и взаимодействия бизнеса разных регионов.

"Мы занимаемся тем, что создаём инфраструктуру для предпринимателей по работе с госзаказами тендерами, крупными проектами. У нас сообщество предпринимателей от Москвы до Владивостока. Один из векторов нашей компании - это открытие производств. Нам интересно взаимодействие с производителями напрямую, поскольку мы являемся поставщиками и организуем исполнение госконтрактов.

Интересны и меры господдержки. И тюменский регион в этом плане является одним из лучших в этом плане", - пояснил руководитель.

Посещение индустриальных парков организовано в рамках форума EWAmeet при содействии департамента инвестиционной политики и господдержки Тюменской области и агентства инфраструктурного развития.

Предприниматель из Москвы Алексей Лукьянец рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что предприятия произвели на него большое впечатление: "Все чисто, аккуратно и классно обустроено, хорошая инфраструктура. Большой плюс в части экономии налогообложения и господдержки".

Оксана Корнеенкова