2 тыс. 670 тюменцам дали отопление за два дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 2 тыс. 670 потребителям дали тепло с начала отопительного сезона, 23 и 24 сентября, сообщает администрация Тюмени.

24 сентября отопление поступило в заречную часть города и частично в дома центрального района. 25 сентября продолжится запуск в контуре ТЭЦ-2 – в восточной части города. Продолжается перевод котельных в отопительный режим работы. Таким образом, к концу дня тепло поступит в квартиры более 3 тыс. 400 потребителей.

Обслуживающие организации своевременно принимают оперативные меры по устранению дефектов. Неплотности как на внутридомовом оборудовании, так и на распределительных тепловых сетях возможны в результате тепловых расширений при переходе системы в отопительный режим. Все соответствующие службы работают в усиленном режиме.