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Зарплату более 100 тысяч рублей в месяц предлагают в Тюмени финансовым консультантам

Экономика, 14:02 28 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зарплату 100 тыс. 715 рублей в месяц предлагают финансовым консультантам в Тюмени. Это самая высокооплачиваемая специальность денежной сферы.

Сметчикам работодатели предлагают доход в размере 76 тыс. 532 рублей, на 10 тыс. рублей меньше – экономистам, подсчитали эксперты "Авито работы".

Вместе с тем наибольший прирост спроса – плюс 48 % за год - зафиксировали по профессии бухгалтер. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту позицию составила 57 тыс. 823 рубля в месяц при полной занятости. Еще на четверть выросла потребность в экономистах, и на 13 % - в сметчиках.

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# зарплаты , трудоустройство , экономика

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