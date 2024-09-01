Тюменские компании представляют производственный потенциал делегации из Казахстана

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Винзилинский завод керамзитового гравия, Тюменский завод гофротруб, ООО "Дело в камне" и "Страна Агро" презентуют инвестиционный и производственный потенциал на форуме "Казахстан - вектор возможностей" в посольстве Республики Казахстан в Москве 26 сентября.

"Все компании входят в Строительно-индустриальный кластер, ТПП. Участие в мероприятии способствует повышению деловой активности, укреплению взаимного доверия между бизнес-сообществами двух стран и, безусловно, между Республикой Казахстан и Тюменской областью", - рассказали в региональной Торгово-промышленной палате.

Тюменские предприятия занимают лидирующие позиции в регионе и стране по выпуску стройматериалов. Так, к примеру, Тюменский завод гофротруб выпускает 12 наименований продукции: кабельные, ливневые, канализационные, дренажно-фильтрующие колодцы, двустенные и одностенные гофрированные трубы. При этом диаметры составляют от 325 мм до 2 тыс. мм в зависимости от объекта. Одна из новинок завода – плавучие модули - проходят процедуру патентования.

ООО "Дело в камне" в Тюмени наладило выпуск штукатурки из мраморной крошки и клея собственного производства – аналог турецкой Bayramix.

Винзилинский завод керамзитового гравия поставляет около 100 видов облицовочного кирпича различных цветов, форм, накаток и посыпок по всей стране и в ближнее зарубежье.

ООО "Страна Агро" - производитель овощей из Ишимского района является членом ТПП Тюменской области.