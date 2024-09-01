Хозпостройки на площади 100 "квадратов" горели в Нижнетавдинском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

100 квадратных метров составила общая площадь пожара в СНТ "Здоровье" Нижнетавдинского района 26 сентября. Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пожар начался с хозяйственное постройки, к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь перекинулся на два соседних строения. В ликвидации пожара было задействовано пять спецмашин и 13 человек личного состава от МЧС России и Противопожарной службы области.