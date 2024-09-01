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Пять лет тюрьмы грозит тюменцу за кражу велосипеда

Происшествия, 17:45 26 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лишение свободы на срок до пяти лет грозит неоднократно судимому тюменцу 1983 г. р. за кражу велосипеда. С заявлением в полицию обратилась местная жительница, работающая курьером, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Пострадавшая рассказала, что привезла заказ в квартиру на ул. Широтной и оставила велосипед у подъезда, не пристегнув его противоугонным устройством. Вернувшись через насколько минут, она обнаружила, что велосипед пропал. Стоимость похищенного заявительница оценила в 45 тыс. рублей.

Через несколько минут после получения сообщения на ул. Валерии Гнаровской сотрудники ППС заметили мужчину, сидящего на крыльце магазина. Рядом с ним лежал велосипед с синей рамой, подходящий под описание. Подозреваемый рассказал, что он был пьян и у подъезда своего дома заметил оставленный без присмотра велосипед. Злоумышленник сел на него и поехал в комиссионный магазин, планируя сдать чужое имущество.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. "Кража". Фигуранта задержали.

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# кража , УМВД России по Тюменской области

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