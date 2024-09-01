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Триллер Альфреда Хичкока покажут тюменцам в "Конторе пароходства"

Общество, 13:43 29 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детективный триллер Альфреда Хичкока "Страх сцены" покажут в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 7 октября. Сеанс пройдет в большом зале, вход бесплатный, начало в 19 часов 15 минут, пишет "КП-Тюмень".

По сюжету картины 1950 года, в доме известной актрисы Шарлотты Инвуд умирает ее муж. Подозрение падает на ее друга Джонатана. В него, в свою очередь, влюблена Ева, которая устраивается служанкой в злополучный дом, чтобы выяснить тайны и спасти Джонатана от следствия. Главные роли в фильме играют обладательница премии "Оскар" Джейн Уайман, а также номинанты "Оскара" Марлен Дитрих и Ричард Тодд.

После сеанса состоится обсуждение фильма с руководителем PR-отдела "Конторы пароходства" и автор Telegram-канала "Насмотрелась" Юлией Киселевой.

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# кино , Контора пароходства

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