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В Тобольском районе создадут 204 км защитных полос для борьбы с пожарами

Общество, 13:09 29 сентября 2024

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Опашку территории проводят в Тообльском районе. Одним из первых эту работу начали в Ермаковском поселении, сообщает администрация муниципалитета.

Всего до конца октября в Тобольском районе предстоит создать 204 км защитных полос вокруг поселений. Опашка позволяет обеспечить дополнительную защиту сел и деревень от огня.

Жителям района также рекомендуют с осени подготовиться к пожароопасному сезону 2025 года. В частности, сделать осеннюю уборку усадеб и придомовых территорий: убрать мусор, листья и скосите траву.

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# профилактика пожаров

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