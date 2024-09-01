В Тобольском районе создадут 204 км защитных полос для борьбы с пожарами

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Опашку территории проводят в Тообльском районе. Одним из первых эту работу начали в Ермаковском поселении, сообщает администрация муниципалитета.

Всего до конца октября в Тобольском районе предстоит создать 204 км защитных полос вокруг поселений. Опашка позволяет обеспечить дополнительную защиту сел и деревень от огня.

Жителям района также рекомендуют с осени подготовиться к пожароопасному сезону 2025 года. В частности, сделать осеннюю уборку усадеб и придомовых территорий: убрать мусор, листья и скосите траву.