В Тобольском районе создадут 204 км защитных полос для борьбы с пожарами
Общество, 13:09 29 сентября 2024
| Фото: администрация Тобольского района
Опашку территории проводят в Тообльском районе. Одним из первых эту работу начали в Ермаковском поселении, сообщает администрация муниципалитета.
Всего до конца октября в Тобольском районе предстоит создать 204 км защитных полос вокруг поселений. Опашка позволяет обеспечить дополнительную защиту сел и деревень от огня.
Жителям района также рекомендуют с осени подготовиться к пожароопасному сезону 2025 года. В частности, сделать осеннюю уборку усадеб и придомовых территорий: убрать мусор, листья и скосите траву.