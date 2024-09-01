600 экстренных вызовов от тюменцев поступило в скорую в выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 165 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры скорой в выходные, 28 и 29 сентября. В экстренной форме поступило 600 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 556 пациентов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В поликлиники с 8 до 20 часов диспетчеры передали 625 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. Врачи оперативного отдела проконсультировали 84 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.