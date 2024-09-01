Скорая помогла тюменке, которая три раза упала в обморок при виде крови

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бригада скоро оказала помощь тюменке, которая трижды теряла сознание от вида крови. Женщина получила глубокий порез указательного пальца, когда пыталась достать из блендера мясо и нечаянно нажала на кнопку "включить". От вида собственной крови пострадавшая три раза на несколько секунд падала в обморок. Муж тюменки остановил кровотечение и вызвал скорую, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Спустя 14 минут бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов и обработала резаную рану размером 1 см, наложила повязку. Пациентка отказалась от госпитализации.