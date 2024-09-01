  • 30 сентября 202430.09.2024понедельник
  • USD92,7126
    EUR103,4694
  • В Тюмени 14..16 С 1 м/с ветер юго-западный

Скорая помогла тюменке, которая три раза упала в обморок при виде крови

Общество, 20:07 30 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бригада скоро оказала помощь тюменке, которая трижды теряла сознание от вида крови. Женщина получила глубокий порез указательного пальца, когда пыталась достать из блендера мясо и нечаянно нажала на кнопку "включить". От вида собственной крови пострадавшая три раза на несколько секунд падала в обморок. Муж тюменки остановил кровотечение и вызвал скорую, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Спустя 14 минут бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов и обработала резаную рану размером 1 см, наложила повязку. Пациентка отказалась от госпитализации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# скорая медицинская помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:13 30.09.2024Более семи тысячам тюменцев включили отопление с начала сезона
20:51 30.09.2024Фасадные работы завершили в школе в тюменском микрорайоне Мелиораторов
20:39 30.09.2024Тюменскому гимназисту вручили спецприз от СИБУРа в рамках международной премии
20:27 30.09.2024В Тюмени открыли фестиваль детских и семейных фильмов "Ноль Плюс"