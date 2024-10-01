Тюменский студент прибежал третьим в Челябинском марафоне

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Четверокурсник Института материнства и детства Тюменского медицинского университета Андрей Лаврентьев стал бронзовым призером XVII Челябинского марафона, который прошел 29 сентября и собрал 3 тыс. 500 бегунов. Тюменец пробежал самую длинную марафонскую дистанцию 42 км за 2 часа 27 минут и 45 секунд, сообщает пресс-служба вуза.

"Трасса была не совсем ровной, встречались резкие перепады высоты и нестабильная поверхность. Мне показалось, что трасса Челябинска покорилась мне немного легче, чем трассы с последних стартов в Екатеринбурге и Тобольске. Результатом более чем доволен, сейчас буду работать над совершенствованием своей спортивной подготовки перед новыми стартами", - сказал легкоатлет.

Студент тренируется ежедневно под руководством первого тренера Сергея Кульпина. Подготовиться к соревнованиям ему также помогают преподаватели физкультуры ТГМУ Илья Ковалевский, Надежда Мокерова и Юрий Сапунов.