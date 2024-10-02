Пассажиров железной дороги встретили концертом на вокзале в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пассажиры станции Тюмень смогли насладиться любимыми композициями российской и зарубежной эстрады в исполнении кавер-дуэта "Дэнс Бро" на железнодорожном вокзале. Так поздравила пользователей компания ОАО "РЖД" со своим 21-летием.

По словам пассажира Алексея Леонова, атмосфера на вокзале от концерта стала праздничной и радостной.

"Музыка и песни подняли публике настроение. Если так будут встречать на всех вокзалах, люди станут больше путешествовать", - поделился молодой человек.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь Тюменского региона СвЖД Ангелина Анашкина, отмечать день рождения компании творческими выступлениями на вокзалах Свердловской железной дороги уже стало доброй традицией.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Обычай проводить выставки и концерты на железнодорожных вокзалах берет свое начало с середины XIX века, когда вокзальные комплексы являлись не только объектами транспортного значения, но и центрами активной общественно-деловой жизни городов, выполняли культурно-просветительскую миссию. На железнодорожном вокзале Тюмень регулярно проводятся мероприятия социальной и культурной направленности: фотовыставки, театрализованные представления, концерты", - пояснила Ангелина Анашкина.

Напомним, 21 год назад компания ОАО "РЖД" приняла от Министерства путей сообщения функции управления железнодорожным транспортом.

Инна Кондрашкина