34-летнего тюменца обвиняют в разбойных нападениях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34-летнего тюменца обвиняют в разбойных нападениях. Мужчину заключили под стражу, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

6 июля 2024 года вечером злоумышленник взял нож и напал на продавца микрофинансовой организации по ул. Червишевский тракт. Для хищения денег он ударил сотрудника в спину, причинив ему тяжкий вред здоровью. Продавец оказал сопротивление, после чего нападавший скрылся. Затем он совершил второе разбойное нападение на продавца цветочного магазина по ул. Фабричной. Угрожая ножом, он похитил из кассы 15 тыс. рублей. Сразу после этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Его задержали, а похищенное изъяли.

По ходатайству следствия обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе осмотра изъяли орудие преступления, допросили ряд лиц, назначили и провели комплекс экспертиз. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Видео: СУ СК РФ по Тюменской области