Тюменских школьников приглашают на академические уикенды в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Профориентационный проект для школьников 8-11 классов "Академические уикенды – Weekend Academia" запускает Институт государства и права ТюмГУ. Первая встреча "В мире права: интересные факты" состоится 5 октября по адресу: ул. Ленина 38, ауд. 406. Начало - в 14 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Старшеклассники получат возможность участвовать в интеллектуальных играх, квизах, батлах, встречах с экспертами, в интерактивных квестах, смогут понять особенности юридической профессии в современном мире, познакомятся со студентами, преподавателями и выпускниками, достигшими высоких профессиональных успехов. Помимо этого, участники смогут заработать бонусы и обменять их на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ на профильные направления.

Эксперт в сфере права расскажет ребятам о выборе своей профессии, ее преимуществах и сложностях. Для школьников проведут правовую мульти-игру, которая сочетает в себе все знаменитые интеллектуальные игры.

Предварительная регистрация на академические уикенды – по ссылке. Можно участвовать онлайн. Для этого нужно подключиться по ссылке Яндекс.Телемост.