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Тюменский бизнесмен уклонился от налогов на 138 миллионов рублей

Происшествия, 15:57 03 октября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Уголовное дело в отношении подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на 138 млн рублей жителя Тюмени рассмотрит Калининский районный суд.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, по версии следствия с 2020 по 2023 годы обвиняемый, единственный учредитель и руководитель предприятия по производству изоляционных материалов, отражал в бухгалтерской и налоговой отчётности фиктивные сведения о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких товаров не поставляли.

В феврале 2022 года он назначил на должность генерального директора подконтрольного человека, не осведомлённого о преступных намерениях обвиняемого. Это повлекло уклонение от уплаты в бюджет Российской Федерации налога на добавленную стоимость на общую сумму более 138 млн рублей.

В ходе расследования на имущество обвиняемого и организации наложен арест. Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд.

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# налоги , уголовное дело

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