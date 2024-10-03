Всероссийская тренировка по гражданской обороне проходит в муниципалитетах Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Всероссийская тренировка по гражданской обороне проходит в муниципалитетах Тюменской области в преддверии Дня гражданской обороны, сообщает информационный центр правительства региона.

Учения проводятся 3 и 4 октября. Основная цель – отработка комплексных мер по безопасности населения.

Участники тренировки отработают оповещение и сбор сотрудников; развертывание групп быстрого реагирования; строевые смотры; уточнят планы гражданской обороны и защиты населения.

Важно, чтобы все ответственные четко знали свои обязанности, порядок действий по планам работы и ликвидации последствий ЧС, убеждена глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

“Особое внимание уделяется оповещению и сбору руководящего состава района, а также проведению практических мероприятий”, – сказал глава Юргинского района Виктор Васильев.

Подобные совместные учения сил гражданской обороны и экстренных служб проходят ежегодно.

Отметим, штабная тренировка по гражданской обороне проходит в регионах под руководством МЧС России при участии федеральных органов исполнительной власти.