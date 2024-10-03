  • 3 октября 20243.10.2024четверг
  • В Тюмени 9..11 С 1 м/с ветер южный

Всероссийская тренировка по гражданской обороне проходит в муниципалитетах Тюменской области

Общество, 18:25 03 октября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Всероссийская тренировка по гражданской обороне проходит в муниципалитетах Тюменской области в преддверии Дня гражданской обороны, сообщает информационный центр правительства региона.

Учения проводятся 3 и 4 октября. Основная цель – отработка комплексных мер по безопасности населения.

Участники тренировки отработают оповещение и сбор сотрудников; развертывание групп быстрого реагирования; строевые смотры; уточнят планы гражданской обороны и защиты населения.

Важно, чтобы все ответственные четко знали свои обязанности, порядок действий по планам работы и ликвидации последствий ЧС, убеждена глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

“Особое внимание уделяется оповещению и сбору руководящего состава района, а также проведению практических мероприятий”, – сказал глава Юргинского района Виктор Васильев.

Подобные совместные учения сил гражданской обороны и экстренных служб проходят ежегодно.

Отметим, штабная тренировка по гражданской обороне проходит в регионах под руководством МЧС России при участии федеральных органов исполнительной власти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гражданская оборона , тренировка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:52 03.10.2024В Тюмени покажут новые фильмы основателя фестиваля “Ноль Плюс” Николая Данна
20:06 03.10.2024В Ялуторовске стартовала подготовка к масштабной выставке "СВОи"
19:51 03.10.2024В Тюмени студентов-медиков наградили за спасение жизни пенсионерки
19:21 03.10.2024Реализацию программы "Сотрудничество" рассмотрят на Совете Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала