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Четыре ДТП произошло на трассах Тюменской области за сутки

Общество, 11:07 04 октября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Об обострившейся авариной обстановке на федеральных автодорогах региона 3 октября сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Два ДТП произошло на трассе Тюмень — Омск, еще два — на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

Причинами дорожных происшествий стали выезд на встречную полосу, нарушение дистанции и невнимательность на дороге.

Водителей призывают сбавить скорость, избегать опасных маневров и чаще отдыхать.

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# ГИБДД , ДТП

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