Четыре ДТП произошло на трассах Тюменской области за сутки
Общество, 11:07 04 октября 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Об обострившейся авариной обстановке на федеральных автодорогах региона 3 октября сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Два ДТП произошло на трассе Тюмень — Омск, еще два — на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
Причинами дорожных происшествий стали выезд на встречную полосу, нарушение дистанции и невнимательность на дороге.
Водителей призывают сбавить скорость, избегать опасных маневров и чаще отдыхать.