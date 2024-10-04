Четыре ДТП произошло на трассах Тюменской области за сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Об обострившейся авариной обстановке на федеральных автодорогах региона 3 октября сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Два ДТП произошло на трассе Тюмень — Омск, еще два — на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

Причинами дорожных происшествий стали выезд на встречную полосу, нарушение дистанции и невнимательность на дороге.

Водителей призывают сбавить скорость, избегать опасных маневров и чаще отдыхать.