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Поделки армизонских школьниц вошли в число лучших на международном конкурсе

Общество, 17:21 04 октября 2024

Пресс-служба администрации Армизонского района | Фото: Пресс-служба администрации Армизонского района

Воспитанницы Детской школы искусств из села Армизонское стали лауреатами Международного конкурса культуры и искусства "Феерия талантов", сообщает пресс-служба районной администрации.

Деревянные панно с ордынской росписью "На лугу" Марии Протопоповой (преподаватель Светлана Митрофанова) и городецкой росписью "Всей семьей на ярмарку" Карины Какановой (преподаватель Анна Лавник) отмечены дипломами лауреатов первой степени в номинации "Декоративно-прикладное искусство".

В этом году конкурс проходил очно и онлайн в нескольких номинациях. Среди них – вокал, хореография, декоративное искусство, театр, художественное слово, оригинальный жанр. Цель мероприятия – поддержка талантливых детей и молодежи, содействие развитию художественного творчества через познание культуры своего народа.

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# Армизонский район , конкурс , творчество

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