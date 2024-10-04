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На развязке по ул. Дамбовской в Тюмени на несколько часов ограничат движение

Общество, 18:16 04 октября 2024

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Движение транспортных средств ограничат в Тюмени на улице Дамбовская в районе развязки с Мельникайте с 23 часов 5 октября до 4 часов 6 октября. Здесь будут проводиться работы по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода, сообщает Главное управление строительства региона.

Новый надземный пешеходный переход обеспечит безопасность пешеходов на участке с высокой интенсивностью движения и повысит пропускную способность транспортной развязки.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам в период выполнения работ и соблюдать требования дорожных знаков.

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# ограничение движения

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