На развязке по ул. Дамбовской в Тюмени на несколько часов ограничат движение

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Движение транспортных средств ограничат в Тюмени на улице Дамбовская в районе развязки с Мельникайте с 23 часов 5 октября до 4 часов 6 октября. Здесь будут проводиться работы по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода, сообщает Главное управление строительства региона.

Новый надземный пешеходный переход обеспечит безопасность пешеходов на участке с высокой интенсивностью движения и повысит пропускную способность транспортной развязки.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам в период выполнения работ и соблюдать требования дорожных знаков.