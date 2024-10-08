Незрячий педагог из Тюмени помогает слепым детям увидеть солнце

| Фото: предоставлены Анной Фадеевой | Фото: предоставлены Анной Фадеевой

Для слепых детей солнце символизирует возможность познавать окружающий мир через тактильные ощущения. "Они видят солнце" называется книга, которую незрячий тифлопедагог из Тюмени Анна Фадеева написала для родителей таких ребят. Она считает, что выступает проводником между детьми и "видимым" миром и предполагает, что этого бы не случилось, не потеряй она сама зрение в 30 лет.

Свою историю уникальный педагог, сильный человек и просто красивая женщина рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в преддверии Международного дня слепых, который отмечается 13 ноября.

| Фото: предоставлены Анной Фадеевой | Фото: предоставлены Анной Фадеевой

До 30 лет Анна была обычным, как сейчас говорят, нормотипичным, человеком. За плечами было среднее медицинское образование, работа цитологом в лабораториях, биофак университета, научно-исследовательская деятельность.

На фоне стресса у нее начались проблемы с одним глазом. После операции врач предупредил, что глаза – это парный орган, и если заболел один, то недуг может затронуть и второй. Что в результате и произошло. Из-за воспаления началось отслоение сетчатки.

"Помню последний свой самостоятельный выход в свет. Это был август, у нас во дворе покрасили скамейки в ярко-оранжевый цвет. Я вышла вынести мусор и поняла, что ничего не вижу, кроме этих скамеечек", - вспоминает Анна Фадеева.

Сначала женщина, как и все, надеялась, что завтра проснется и все станет, как было. После одного из оперативных вмешательств в Москве она даже снова начала видеть, но это продлилось недолго. Вторая такая же операция уже не дала результата.

Она рассказывает, что было тяжело. В новой действительности от Анны ушел любимый человек. Со временем она пришла к выводу, что не знает, как бы себя повела, случись такая беда с ним: "Никто не знает, пока не побывает в такой ситуации". И не осуждает его.

Ушли друзья, потому что мероприятия, на которые раньше ходили вместе, после потери зрения стали Анне недоступны. Да и интересы стали слишком разными.

"В новой жизни осталась единственная подруга из прошлого, с которой мы дружим с университета. Произошедшее со мной никак не поменяло ее отношения. Она не стала бросаться помогать, к примеру, мыть пол, не стала меня жалеть. Я этого не люблю, руки-ноги у меня есть, все со мной нормально. Мы продолжаем общаться по-прежнему, вопрос моего состояния с того момента и по сей день, а это больше 20 лет, мы не обсуждали", - рассказала Анна Фадеева.

Вернуть вкус к жизни у нее получилось не сразу. Однажды Анна услышала по радио сюжет о компьютерах, которым даешь голосовую команду, а они ее выполняют, делают все, что тебе нужно. Компьютер она купила и обратилась в Тюменскую областную организацию ВОС с просьбой настроить устройство. Через некоторое время к ней пришел незрячий мастер.

"После настройки мне пришлось заново учиться работать. На этом агрегате не оказалось мышки, и вообще, все было не так, как я привыкла. Мастер приезжал по субботам, учил меня, а между делом пытался потихонечку, исподволь рассказывать про жизнь незрячих людей. Наверное, вот это меня и вытащило", - вспоминает женщина.

| Фото: предоставлены Анной Фадеевой | Фото: предоставлены Анной Фадеевой

Новую главу своей жизни Анна Фадеева начала с поездки в Бийский центр реабилитации слепых. Она уже владела компьютером, но впереди было многое: переступить стыд, чтобы научиться ходить с тростью, научиться читать и писать по системе Брайля. Не пригодилось только обучение социально-бытовым навыкам, потому что к тому времени Анна уже научилась самостоятельно себя обслуживать.

"Самое главное – там я познакомилась с людьми, с которыми дружу до сих пор. А также сделала в Бийске и кое-какие выводы. К примеру, что незрячая молодежь не хочет ничего делать в бытовом плане – ни кровать заправить, ни постирать. И вот тогда я поняла, что все проблемы растут из детства. И это, казалось бы, случайное наблюдение, стало первым, пока неосознанным шагом к тифлопедагогике", - считает Анна Фадеева.

Затем была учеба в Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС "Реакомп" в Москве. Кстати, там Анна познакомилась со своим будущим мужем.

| Фото: предоставлены Анной Фадеевой | Фото: предоставлены Анной Фадеевой

Вернувшись из столицы, Анна с воодушевлением рассказывала председателю Тюменской областной организации ВОС Галине Тунгусовой о том, какое это прекрасное учреждение, выполняющее важные социальные задачи.

"На мои слова о том, что учеба там способствует восстановлению личного и профессионального статуса инвалидов по зрению через современные технологии руководитель задала мне вполне конкретный вопрос: чем ты теперь можешь быть полезна нам. И я взяла детское направление, потому что на тот момент для слепых и слабовидящих детей в обществе не было ничего", - подчеркнула Анна.

Сейчас Анна Фадеева – востребованный тифлопедагог в тифлостудии "Совенок", она помогает детям подготовиться к школе, развивает осязание, обоняние, слух, учит читать и писать по системе Брайля. Подросткам же помогает освоить социально-бытовые навыки: ухаживать за собой и вещами, обслуживать себя в быту, помогать взрослым по дому и даже учит готовить.

| Фото: предоставлены Анной Фадеевой | Фото: предоставлены Анной Фадеевой

Для этого кабинет Анны Фадеевой в региональной организации ВОС специально оборудован. Там есть классическая плита с чугунными конфорками-блинами, раковина, кухонная утварь, посуда и столовые приборы. Подопечные учатся нарезать овощи на салаты и супы, отваривать яйца, заваривать вкусный чай.

Наличие в кабинете необычных матрешек с наклеенными на них разнофактурными деталями тифлопедагог объяснила сложностью с пониманием у незрячих детей, что это. А когда они трогают на одной матрешке фетровую бабочку, на другой – пластиковые ворсинки, то начинают различать разные по размеру, но одинаково гладкие фигурки.

Анна отметила, что ее деятельность включает в себя и работу с родителями тотально незрячих и слабовидящих детей. По ее словам, для родителей осознание слепоты ребенка и растерянность от незнания, что делать дальше – очень трудный момент. Успокоить их и дать практические рекомендации, а порой – просто поговорить – это уже немало.

С той же целью написана книга "Они видят солнце". В ней автор постаралась рассказать о своем опыте работы с подопечными. Посоветовала, чем с ними можно заниматься, какие приемы использовать для развития слуха и дала рекомендации родителям и всем причастным, опробованные на практике и дающие результат.

| Фото: предоставлены Анной Фадеевой | Фото: предоставлены Анной Фадеевой

Сама Анна постоянно занимается самообразованием, много читает и путешествует. Говорит, что как ни парадоксально, путешествовать после потери зрения стала больше. Отмечает, что доступная среда в России действительно становится все доступнее. Недавно они с супругом побывали на его родине – в Адыгее. Добирались туда поездом, в спецкупе, где все оборудовано под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. В самой республике взяли гида, который помогал знакомиться с местными достопримечательностями.

Девиз Анны по жизни: все, что нас не убило, сделало сильнее. Поэтому тем, кто потерял зрение во взрослом возрасте, специалист порекомендовала в первую очередь принять ситуацию и как-то найти себя в этом.

"Каждый человек может быть полезен, не нужно быть обузой. Об этом я всегда говорю родителям незрячих. Убеждаю их не душить детей гиперопекой, чтобы они не висели балластом. Ведь всегда можно себя найти в том, что тебе нравится. Жизнь не заканчивается потерей зрения, а для некоторых – с этого только начинается", - подытожила Анна Фадеева.

Напомним, 14 сентября Тюменской областной организации ВОС исполнилось 80 лет. Она была создана через месяц после образования Тюменской области в 1944 году. На сегодняшний день в регионе проживает около 5 тыс. инвалидов по зрению, 500 из них дети.

| Фото: предоставлены Анной Фадеевой | Фото: предоставлены Анной Фадеевой

Инна Кондрашкина