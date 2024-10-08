В Ишиме оживят бересту в новом проекте

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

Новый проект "Живая береста" стартует в октябре в Ишиме. Он поможет сохранить исконно русское старинное ремесло – берестоплетение.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила главный специалист центральной модельной библиотеки Анна Сигуева.

По ее словам, планируемый охват аудитории – 300 человек в составе взрослой и детской групп. Если проект окажется востребован, то в перспективе сможет стать грантовым.

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

"Сохранение традиций русского народа – одна из ключевых задач современных библиотек. Проект "Живая береста" направлен, прежде всего, на популяризацию национального ремесла и знакомство молодого поколения с уникальными техниками и методами работы с берестой", - рассказала руководитель программы Елена Евсеева.

Она добавила, что творческие встречи предполагают проведение еженедельных теоретических занятий об истории берестяного промысла и обучающих мастер-классов. На них участники научатся создавать сувениры, украшения и различные предметы интерьера из бересты.

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

Итогом проекта станет новогодняя выставка-инсталляция из книг о бересте и работ участников.

Напомним, команда специалистов центральной модельной библиотеки Ишима вошла в тройку победителей всероссийского конкурса "Технобаттл: трансформация обслуживания пользователей в библиотеках" в одной из трех номинаций. В подарок призерам вручили годовую подписку на журнал "Современная библиотека" на 2025 год и подписку на программное обеспечение на три года от компании ID Logic.

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

Инна Кондрашкина