В Тюмени рассмотрели ход реализации государственной программы "Сотрудничество"
Программу "Сотрудничество" сегодня можно смело назвать визитной карточкой нашего большого региона. За 20 лет она стала тем механизмом совместной работы, который делает Тюменскую область, Югру и Ямал уникальной территорией.
Это отметил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов на очередном заседании Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, на котором был рассмотрен вопрос о реализации государственной программы "Сотрудничество".
"Это яркий пример консолидации государственных, управленческих и финансовых ресурсов одновременно трех субъектов РФ, - подчеркнул он. - Программа "Сотрудничество" существенно укрепила экономическую мощь нашего огромного региона. В период с 2005 по 2023 годы освоено 614 млрд рублей. На 2024 год предусмотрено 74 млрд рублей. За этими цифрами – реальные объекты".
На территории трех регионов за эти годы введено в строй 155 объектов, в том числе 151 объект социальной сферы, четыре объекта транспортной инфраструктуры. При этом в Тюменской области введено 30 объектов, в Ханты-Мансийском автономном округе - 112, на Ямале – 13.
По словам председателя думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Бориса Хохрякова, с 2021 по 2023 год на организацию мероприятий программы "Сотрудничество" в округе было предусмотрено свыше 98 млрд рублей.
"Основой акцент сделан на социальную поддержку отдельных категорий граждан и реализацию инвестиционных проектов, - отметил он. – За прошедшие три года на социальную поддержку семей, детей-сирот, отдельных категорий граждан, на реализацию социальных гарантий направлено 36,8 млрд рублей. Финансирование мер поддержки инвестиционных проектов в период с 2021 по 2023 год составило 24,2 млрд рублей".
Борис Хохряков назвал наиболее значимые проекты, среди которых центральная больница в Нижневартовске, реконструкция автомобильной дороги город Советский – Ловинское месторождение, четырехполосный мост через реку Обь в районе Сургута, на строительство которого направлено 7 млрд рублей.
"Общая протяженность моста 1,76 км, а с подъездами - более 45 км, - сообщил он. - Проект имеет стратегическое общегосударственное значение. Это второй мост через Обь вблизи Сургута, который станет связующим звеном транспортных направлений Арктика, Азия и Северный широтный ход".
Председатель законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин заявил, что эта уникальная программа по многим позициям объединяет три субъекта РФ.
"Боле 20 лет мы работаем, опираясь на этот важный финансовый, юридический и стратегический документ. Она определяет базовый принцип наших взаимоотношений и охватывает все стороны нашей жизни", - подчеркнул Сергей Ямкин.
На Ямале программа "Сотрудничество" на условиях софинасирования реализуется по семи направлениям, наиболее востребованным является социальная поддержка отдельных категорий граждан и оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
"В рамках социальной поддержки меры поддержки получили за три года более 778 тысяч человек, - отметил Сергей Ямкин. – На реализацию мероприятий по получению высокотехнологичной медицинской помощи каждый год направляется все больше средств. За три с половиной года помощь оказана более чем 16,5 тысяч пациентов. В топе востребованных направлений санаторий Ахманка, поликлиника Нигинского, госпиталь для ветеранов".
Совет Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, рассмотрев вопрос о реализации государственной программы "Сотрудничество", наметил новый план работы.
Борис Олейник