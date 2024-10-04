В Тюмени рассмотрели ход реализации государственной программы "Сотрудничество"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программу "Сотрудничество" сегодня можно смело назвать визитной карточкой нашего большого региона. За 20 лет она стала тем механизмом совместной работы, который делает Тюменскую область, Югру и Ямал уникальной территорией.

Это отметил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов на очередном заседании Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, на котором был рассмотрен вопрос о реализации государственной программы "Сотрудничество".

"Это яркий пример консолидации государственных, управленческих и финансовых ресурсов одновременно трех субъектов РФ, - подчеркнул он. - Программа "Сотрудничество" существенно укрепила экономическую мощь нашего огромного региона. В период с 2005 по 2023 годы освоено 614 млрд рублей. На 2024 год предусмотрено 74 млрд рублей. За этими цифрами – реальные объекты".

На территории трех регионов за эти годы введено в строй 155 объектов, в том числе 151 объект социальной сферы, четыре объекта транспортной инфраструктуры. При этом в Тюменской области введено 30 объектов, в Ханты-Мансийском автономном округе - 112, на Ямале – 13.

По словам председателя думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Бориса Хохрякова, с 2021 по 2023 год на организацию мероприятий программы "Сотрудничество" в округе было предусмотрено свыше 98 млрд рублей.

"Основой акцент сделан на социальную поддержку отдельных категорий граждан и реализацию инвестиционных проектов, - отметил он. – За прошедшие три года на социальную поддержку семей, детей-сирот, отдельных категорий граждан, на реализацию социальных гарантий направлено 36,8 млрд рублей. Финансирование мер поддержки инвестиционных проектов в период с 2021 по 2023 год составило 24,2 млрд рублей".

Борис Хохряков назвал наиболее значимые проекты, среди которых центральная больница в Нижневартовске, реконструкция автомобильной дороги город Советский – Ловинское месторождение, четырехполосный мост через реку Обь в районе Сургута, на строительство которого направлено 7 млрд рублей.

"Общая протяженность моста 1,76 км, а с подъездами - более 45 км, - сообщил он. - Проект имеет стратегическое общегосударственное значение. Это второй мост через Обь вблизи Сургута, который станет связующим звеном транспортных направлений Арктика, Азия и Северный широтный ход".

Председатель законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин заявил, что эта уникальная программа по многим позициям объединяет три субъекта РФ.

"Боле 20 лет мы работаем, опираясь на этот важный финансовый, юридический и стратегический документ. Она определяет базовый принцип наших взаимоотношений и охватывает все стороны нашей жизни", - подчеркнул Сергей Ямкин.

На Ямале программа "Сотрудничество" на условиях софинасирования реализуется по семи направлениям, наиболее востребованным является социальная поддержка отдельных категорий граждан и оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

"В рамках социальной поддержки меры поддержки получили за три года более 778 тысяч человек, - отметил Сергей Ямкин. – На реализацию мероприятий по получению высокотехнологичной медицинской помощи каждый год направляется все больше средств. За три с половиной года помощь оказана более чем 16,5 тысяч пациентов. В топе востребованных направлений санаторий Ахманка, поликлиника Нигинского, госпиталь для ветеранов".

Совет Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, рассмотрев вопрос о реализации государственной программы "Сотрудничество", наметил новый план работы.

Борис Олейник