Педагог из Тюмени стала призером конкурса "Первый учитель – 2024"

| Фото: Минпросвещения РФ | Фото: Минпросвещения РФ

Педагог тюменской гимназии № 5 Анастасия Камитова вошла в число призеров финального этапа конкурса "Первый учитель – 2024".

Итоги состязаний профмастерства "Учитель года", "Первый учитель", "Директор года" и "Воспитатель года" объявили в Гостином дворе в Москве. Награды вручили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр просвещения России Сергей Кравцов и ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Имена победителей объявят в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Там же пройдут торжественная церемония награждения и праздничный концерт, посвященный Дню учителя, сообщает Министерство просвещения РФ.