  • 6 октября 20246.10.2024воскресенье
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер южный

Педагог из Тюмени стала призером конкурса "Первый учитель – 2024"

Общество, 18:08 05 октября 2024

Минпросвещения РФ | Фото: Минпросвещения РФ

Педагог тюменской гимназии № 5 Анастасия Камитова вошла в число призеров финального этапа конкурса "Первый учитель – 2024".

Итоги состязаний профмастерства "Учитель года", "Первый учитель", "Директор года" и "Воспитатель года" объявили в Гостином дворе в Москве. Награды вручили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр просвещения России Сергей Кравцов и ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Имена победителей объявят в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Там же пройдут торжественная церемония награждения и праздничный концерт, посвященный Дню учителя, сообщает Министерство просвещения РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# образование , первый учитель , учитель года , учителя

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:10 05.10.2024В Тюмени ночью ограничат движение по ул. Дамбовской
21:02 05.10.2024Команда ОКБ №2 стала победителем Всероссийской олимпиады
20:47 05.10.2024Госавтоинспекция усилит профилактические меры на дорогах области
19:51 05.10.2024Эксперт рассказал, кому необходим дополнительный прием железа