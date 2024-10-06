Более 6,5 тысяч тюменских семей направили материнский капитал на улучшение жилья с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 6,5 тыс. семей Тюменской области воспользовались сертификатами и направили материнский капитал на улучшение жилищных условий с начала 2024 года. Его можно направить на приобретение жилого помещения, строительство или реконструкцию дома, компенсацию затрат за построенный или реконструированный дом, уплату цены по договору участия в долевом строительстве, вступительный или паевый взнос в жилищный, жилищно-строительный, жилищный накопительный кооператив, сообщает пресс-служба ОСФР.

С января 2024 года возможности направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий были расширены. Теперь семьи могут направить сертификат и на реконструкцию дома блокированной застройки.

Потратить деньги на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Средства в таком случае можно вложить сразу после рождения или усыновления ребенка. Для использования материнского капитала приобретаемое или строящееся на его средства жилье должно находиться в России.