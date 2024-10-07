На "инвест-прожарке" форума "КПД" можно получить деньги на креативный проект

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Деньги на проект смогут получить предприниматели от инвесторов, если выдержат "прожарку". Такую площадку организуют на втором форуме креативных предпринимателей "КПД" в Тюменском технопарке 12 октября.

| Фото: Сергей Полюхов | Фото: Сергей Полюхов

Инвестиции наряду с привлечением кадров стали частью большого блока направлений партнеров форума. На пресс-конференции "Форум креативных предпринимателей "КПД" в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" директор по малому и среднему бизнесу АО "Альфабанк" Евгений Козлов рассказал, что разговор об инвестициях пойдет в двух аспектах.

| Фото: Сергей Полюхов | Фото: Сергей Полюхов

"Инвестиции в себя, развитие экспертизы, обучение и каждый предприниматель точно сможет набрать необходимый багаж, который поможет ему выйти на новый уровень. Второй разговор – это про деньги. "Альфа банк" уже два года как запустил фонд немалого бизнеса с наполнением в 100 миллионов рублей. Мы поговорим на форуме как раз о том, как средства из этого фонда можно использовать для запуска своих проектов, повышения эффективности, узнаваемости. Из Тюмени есть два победителя, которые воспользовались средствами фонда ", - пояснил представитель банка.

| Фото: Сергей Полюхов | Фото: Сергей Полюхов

По словам заместителя генерального директора "Газпромнефть-Ямала" Евгения Захарова, компания реализует инструменты поддержки креативных предпринимателей.

"Форум "КПД" – площадка, объединяющая креативных предпринимателей Тюменской области, где генерируют актуальные свежие идеи, которые интересны нам, как крупному бизнесу. На мероприятии мы видим участников этого рынка, знакомимся с продуктами нового поколения, которые востребованы сегодня и помогают развиваться территориям. Потому что помимо основной деятельности у компании большой блок социальных проектов, нацеленных на качественные улучшения жизни людей. И здесь наши главные партнеры - представители креативных индустрий, в идеях которых мы всегда видели потенциал и готовы поддерживать длительно", - рассказал Евгений Захаров.

| Фото: Сергей Полюхов | Фото: Сергей Полюхов

Ранее генеральный директор Тюменского агентства креативных индустрий Алексей Краев анонсировал основные направления стратегии развития креативных индустрий в Тюменской области. До 2030 года и вклад во внутренний региональный продукт должен вырасти в два раза – 3 % до 6 %. В форуме креативных предпринимателей выступят 50 экспертов, а в числе участников представители креативных индустрий 15 субъектов России.

| Фото: Сергей Полюхов | Фото: Сергей Полюхов

Для посещения мероприятий нужно зарегистрироваться на сайте форума.

Возрастное ограничение 14 +.

Оксана Корнеенкова