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69 жителей Тюменской области пострадали от рук мошенников за неделю

Происшествия, 20:38 07 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

69 жителей Тюменской области пострадали от рук телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю, сообщает прокуратура региона.

Общая сумма похищенных денежных средств составила 20 млн рублей.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю – 3 млн рублей. Так, неизвестный, позвонив в мессенджере с российского абонентского номера, представился руководителем финансового отдела Центробанка. Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денег и оформления кредита, он похитил сумму у пенсионерки. Пожилая женщина перевела наличные через различные банкоматы Тюмени на банковские счета, подконтрольные злоумышленникам.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования.

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# мошенничество , расследование , уголовное дело

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