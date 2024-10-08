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Свалку на площади более одной тысячи "квадратов" ликвидировали в Тюменской области

Общество, 14:25 08 октября 2024

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Свалку на площади 1 тыс. 95 кв. м ликвидировали в Голышмановском городском округе в октябре. Несанкционированный полигон с бытовыми отходами выявили в начале лета, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

По результатам проверки специалисты управления предупредили администрацию муниципального образования о том, что необходимо принять меры по защите земельного участка от негативного воздействия. Что и было выполнено после вмешательства в дело Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры.

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# несанкционированная свалка , Россельхознадзор

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