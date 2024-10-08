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Пьяного бесправника задержали инспекторы ДПС в Голышманово

Происшествия, 17:10 08 октября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

42-летнего нетрезвого бесправника за рулём автомобиля Nissan остановили инспекторы ДПС в пос. Голышманово, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Показания алкотестера составили 0,58 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Житель с. Бескозобово пояснил, что пил пиво и решил поехать в Голышманово.

Водитель привлечён к административной ответственности за нетрезвое управление транспортом без прав. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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