Пьяного бесправника задержали инспекторы ДПС в Голышманово
Происшествия, 17:10 08 октября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
42-летнего нетрезвого бесправника за рулём автомобиля Nissan остановили инспекторы ДПС в пос. Голышманово, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Показания алкотестера составили 0,58 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Житель с. Бескозобово пояснил, что пил пиво и решил поехать в Голышманово.
Водитель привлечён к административной ответственности за нетрезвое управление транспортом без прав. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.