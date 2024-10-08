Накрокурьеров с мефедроном задержала полиция в Тюменском районе

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемых в распространении наркотиков задержали полицейские в д. Патрушева В Тюменском районе. Сотрудники Госавтоинспекции заметили двух молодых людей, которые что-то прятали в кустах.

При виде полицейских они попытались скрыться, но были задержаны. При досмотре в автомобиле КIА, принадлежащем одному из мужчин, правоохранители изъяли девять свертков, ещё один - из кармана задержанного.

Экспертиза установила, что в пакетиках находился метилэфедрон общим весом 10 гр. Кроме этого, сотрудники УМВД России по Тюменской области обнаружили девять закладок, сделанных злоумышленниками.

В съёмной квартире подозреваемых полицейские изъяли ещё один сверток с наркотическим веществом, весы и упаковочные материалы. На допросе тюменцы рассказали, что работают на "интернет-магазин".

Наркотики задержанным передал организатор наркобизнеса. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали и предполагаемого организатора преступного сообщества.

По данным следствия, 32-летний тюменец осуществлял общее руководство наркомагазином: координировал действия участников, изыскивал источники приобретения партий наркотических средств, распределял прибыль.

Непосредственный сбыт осуществлялся бесконтактным способом. Деньги от покупателей поступали на банковские счета, откуда в последующем переводились соучастникам.

Возбуждены уголовные дела. Максимальная санкция – 15 лишения свободы. По ходатайству следователя судом задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.