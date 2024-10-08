Интернет-конференция депутатов Тюменской гордумы VIII созыва Дмитрия Елагина и Георгия Муратова
Политика, 15:08 08 октября 2024
| Фото: duma.tyumen-city.ru
Трансляция интернет-конференции депутатов Тюменской городской думы VIII созыва Дмитрия Елагина и Георгия Муратова начнется на сайте информагентства "Тюменская линия" 11 октября в 13 часов.
Тема: "Работа депутата".
Елагин Дмитрий Николаевич | Фото: duma.tyumen-city.ru
Муратов Георгий Равильевич | Фото: duma.tyumen-city.ru
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