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Тюменской области банки одобрили 16,3 % заявок на автокредиты с января по сентябрь

Экономика, 18:00 13 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16,3 % составляет доля заявок на автокредиты, которые одобрены банками в Тюменской области с января по сентябрь. При этом жители региона за девять месяцев подали 139,7 тыс. обращений на получение заемных средства для покупки машины.

Среди тех, кто получил от банков одобрение, взяли автокредит лишь 66,9 %, приводит данные Национальное бюро кредитных историй.

"В 2024 году спрос на автокредиты со стороны граждан находится на высоком уровне. Однако, по мере ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, банки и иные кредиторы, специализирующиеся на автокредитовании, снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности", - пояснил представитель НБКИ Алексей Волков.

Отметим, что по Уральскому федеральному округу меньше всего заявок на кредиты для покупки машины подали жители Курганской области – 64,9 тыс. Доля одобрения составила 16,9 %, из них оформили целевой займ 75,4 %.

Более всего заявок банки приняли в Челябинской области – 328,7 тыс., 19,2 % из них получили одобрение. А вот оформить займ решили лишь 59 %.

Оксана Корнеенкова

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# автокредитование

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