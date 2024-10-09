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Эксперт высоко оценил развитие отрасли культуры в Тюменской области

Экономика, 14:23 09 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инфраструктура учреждений отрасли культуры в Тюменской области активно развивается, в том числе благодаря нацпроекту "Культура". На это выделяются серьезные средства из регионального бюджета, отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Станислав Афанасьев на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Напомним, в этом году в Тюменской области качественно преобразились 29 объектов культуры. Здесь обновили кровлю, фасады, входные группы, внутренние коммуникации. Еще в трех учреждениях работы находятся на завершающей стадии.

"В отремонтированных зданиях культурно-досуговые учреждений и библиотек будут созданы современные комфортные условия для организации и проведения культурно-массовых мероприятий, развития творческой активности населения, что, в конечном итоге, будет способствовать увеличению посещаемости населением учреждений культуры, их творческой самореализации, обеспечению граждан современными услугами культуры и досуга", - отметил Станислав Афанасьев.

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