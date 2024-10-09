Новый корпус школы искусств "Гармония" открыли в Тюмени

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Новый корпус детской школы искусств "Гармония", где будут заниматься почти 400 юных талантов в возрасте от 3 до 11 лет, открыли в жилом районе Ново-Патрушево в Тюмени.

С расширением материальной базы количество учащихся в "Гармонии" достигло почти 3 тыс. 500 человек, что делает ее самой многочисленной муниципальной детской школой искусств в России.

9 октября глава города Максим Афанасьев вместе с главным инженером АО ТДСК, депутатом Тюменской городской думы Дмитрием Антиповым и заместителем генерального директора ТДСК Евгением Заболотным посетили новый корпус и осмотрели помещения, где уже начали свои занятия юные дарования.

Все аудитории оснащены современным мультимедийным оборудованием, музыкальными инструментами, компьютерной техникой и удобной учебной мебелью, написал в своём Telegram-канале Максим Афанасьев.

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Директор школы искусств "Гармония" Елена Новакаускене провела экскурсию, подробно рассказав о достижениях и преподавателях. Педагоги создали уникальную атмосферу, и было заметно, что детям здесь очень интересно, подчеркнул глава города.

“Хочу успокоить вас: несмотря на то что корпус расположен в жилом здании, шумные классы не будут мешать соседям. Еще одним преимуществом является выход на безопасную детскую площадку, где можно проводить занятия на свежем воздухе”, – написал Максим Афанасьев.

Мэр уверен, что сегодня открывается важная глава в летописи школы, в которую в скором времени будут вписаны новые имена и выдающиеся достижения.