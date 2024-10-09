13 нарушений выявили в лесах Тюменской области с помощью дронов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 нарушений выявили с помощью дронов в лесах в Тюменской области с начала 2024 года. Об этом сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Из этого числа – три незаконные рубки, девять нарушений запрета на посещение гражданами лесов и один факт уничтожения почвы лесных земель.

Квадрокоптеры также используют для осмотра площадей выполненных работ по подготовке почвы для посадки лесных культур, по противопожарному обустройству лесов, осмотру лесных территорий, пройденных пожаром и т.д.

“Беспилотники на службе у лесной охраны Тюменской области появились еще в 2020 году. С тех пор стали незаменимыми помощниками при выявлении фактов нарушений законодательства. Государственные лесные инспекторы Тюменьлеса применяют эти устройства каждый день при патрулировании лесов”, – сообщили в департаменте.

Сейчас в арсенале сотрудников Тюменского управления лесами 27 беспилотников, из них четыре приобретены в 2024 году.

Следить за обстановкой в лесах и выявлять нарушителей также помогают фотоловушки. Их применяют у нас с 2018 года и устанавливают в местах, где нарушения потенциально возможны и наиболее вероятны. В настоящее время у сотрудников лесной охраны имеется 73 таких устройства.

В их объективы попадают “черные лесорубы” и нелегальные добытчики полезных ископаемых, виновники несанкционированных свалок и сливов жидких отходов. Снимки, сделанные фотоловушкой, помогают установить личности нарушителей и привлечь их к ответственности.