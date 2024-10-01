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Нетрезвый подросток на мопеде попал в ДТП в Тюменской области

Происшествия, 20:47 09 октября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нетрезвый подросток на мопеде попал в ДТП в с. Мизоново Ишимского района днем 9 октября.

Авария произошла на ул. Мизоновской, 22.

“16-летний подросток, не имеющий права управления транспортом, ехал на мопеде. Он не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось”, – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Во время поездки молодой человек был нетрезв. Показания алкотестера составили 0,93 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.

Подросток рассказал автоинспекторам, что катался по селу и пил спиртное.

Юный водитель получил травму руки. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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