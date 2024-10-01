Нетрезвый подросток на мопеде попал в ДТП в Тюменской области
Происшествия, 20:47 09 октября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Нетрезвый подросток на мопеде попал в ДТП в с. Мизоново Ишимского района днем 9 октября.
Авария произошла на ул. Мизоновской, 22.
“16-летний подросток, не имеющий права управления транспортом, ехал на мопеде. Он не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось”, – рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Во время поездки молодой человек был нетрезв. Показания алкотестера составили 0,93 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.
Подросток рассказал автоинспекторам, что катался по селу и пил спиртное.
Юный водитель получил травму руки. Обстоятельства ДТП выясняются.