Более 460 бездомных собак пристроили в Тобольске с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

867 животных без хозяев поступило в межмуниципальный приют в Тобольске с начала 2024 года. Благодаря усилиям сотрудников и волонтеров 465 питомцев переданы в новые семьи, сообщает пресс-служба администрации города

30 животных вернули прежним хозяевам. После лечения, стерилизации и чипирования в привычные места обитания выпустили 267 собак - они не агрессивны и не представляют опасности для горожан. Еще 100 остаются на пожизненном содержании - это животные с высоким уровнем агрессии.

Специалисты напоминают: если у вас потерялся домашний питомец, начать поиски следует с муниципального приюта. При этом необходимо предоставить доказательства, что животное принадлежит именно вам.

Те, кто хотел бы взять домой питомца, могут записаться по тел. 8-904-889-51-62. Как правило, животные из приютов уже прошли вакцинацию, стерилизацию и необходимое лечение.