  • 10 октября 202410.10.2024четверг
  • USD96,9483
    EUR106,4175
  • В Тюмени -1..1 С 6 м/с ветер северо-восточный

Более 460 бездомных собак пристроили в Тобольске с начала года

Общество, 17:21 10 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

867 животных без хозяев поступило в межмуниципальный приют в Тобольске с начала 2024 года. Благодаря усилиям сотрудников и волонтеров 465 питомцев переданы в новые семьи, сообщает пресс-служба администрации города

30 животных вернули прежним хозяевам. После лечения, стерилизации и чипирования в привычные места обитания выпустили 267 собак - они не агрессивны и не представляют опасности для горожан. Еще 100 остаются на пожизненном содержании - это животные с высоким уровнем агрессии.

Специалисты напоминают: если у вас потерялся домашний питомец, начать поиски следует с муниципального приюта. При этом необходимо предоставить доказательства, что животное принадлежит именно вам.

Те, кто хотел бы взять домой питомца, могут записаться по тел. 8-904-889-51-62. Как правило, животные из приютов уже прошли вакцинацию, стерилизацию и необходимое лечение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бездомные животные , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 10.10.2024Снегопад не повлиял на работу тюменского аэропорта Рощино
17:54 10.10.202411 октября - события дня
17:47 10.10.2024В Тюменской области с 2019 года открыли 13 модельных библиотек
17:32 10.10.2024Сквер имени почетного земляка открыли в Аромашево