В Тюмени определили победителей регионального конкурса чтения по Брайлю

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Победителей регионального конкурса чтения по Брайлю определили в Тюмени. Победу одержала Дана Наймушина, вторые места заняли Любовь Лушникова и Петр Фрезе. Третьих мест удостоились Нина Григорьева, Дмитрий Дереча и Дмитрий Гукин, сообщает департамент культуры Тюменской области

За звание лучшего чтеца состязались участники из Тюмени, Ялуторовска, Тобольска и Нягани. Конкурсанты на время прочитали отрывки в прозе и стихах. Также они написали диктант, перенесли текст на бумагу с помощью грифеля и прибора для письма по Брайлю, ввели и отредактировали текст с листа на специальном дисплее.

"Три призовых места у представителей старшего поколения брайлистов и три у ребят из Ялуторовского филиала Тюменского медколледжа. Эстафету брайлевского чтения и письма достойно подхватывают наши молодые читатели”, – отмечает специалист по инклюзии специальной библиотеки для слепых (филиал ТОНБ) Наталья Россомахина.

Победитель и призеры могут претендовать на участие во всероссийской "Браилиаде - 2025".