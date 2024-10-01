  • 11 октября 202411.10.2024пятница
  • USD97,2394
    EUR106,5074
  • В Тюмени -1..1 С 6 м/с ветер северный

Конфискованный внедорожник передали военным тюменские таможенники

Общество, 12:45 11 октября 2024

Пресс-служба Тюменской таможни | Фото: Пресс-служба Тюменской таможни

Автомобиль Toyota Vanguard передали представителям Центрального военного округа тюменские таможенники.

Внедорожник конфисковали у жителя областного центра за задолженность по таможенным платежам в сумме 2,5 млн рублей. Тюменец пригнал иномарку 2008 года выпуска из Японии через Адлер. В документах оформил машину как временно ввезенную на территорию России. В таком случае в течение года машину нужно либо вывезти с таможенной территории, либо продекларировать с уплатой таможенных пошлин и налогов.

Тюменец правила проигнорировал. По решению суда иномарку конфисковали и признали собственностью государства. После получения всех необходимых разрешений представители таможни организовали передачу автомобиля военным.

Пресс-служба Тюменской таможни | Фото: Пресс-служба Тюменской таможни

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# внедорожник , Тюменская таможня

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:51 11.10.2024До 3 тысяч рублей штрафа могут заплатить тюменцы за неправильную утилизацию шин
13:40 11.10.2024Ишимские и тобольские школьники поучаствуют в образовательном проекте "Т500"
13:29 11.10.2024Улицы Ишима обработали противогололедными материалами
13:18 11.10.2024Горячая линия по вопросам паводка в Тюменской области завершила работу