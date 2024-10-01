Конфискованный внедорожник передали военным тюменские таможенники

| Фото: Пресс-служба Тюменской таможни | Фото: Пресс-служба Тюменской таможни

Автомобиль Toyota Vanguard передали представителям Центрального военного округа тюменские таможенники.

Внедорожник конфисковали у жителя областного центра за задолженность по таможенным платежам в сумме 2,5 млн рублей. Тюменец пригнал иномарку 2008 года выпуска из Японии через Адлер. В документах оформил машину как временно ввезенную на территорию России. В таком случае в течение года машину нужно либо вывезти с таможенной территории, либо продекларировать с уплатой таможенных пошлин и налогов.

Тюменец правила проигнорировал. По решению суда иномарку конфисковали и признали собственностью государства. После получения всех необходимых разрешений представители таможни организовали передачу автомобиля военным.