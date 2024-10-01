100 тысяч рублей получит ученик школы в Тюменском районе за травму

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

100 тыс. рублей выплатит школа в Тюменском районе травмированному ребенку, сообщает региональная прокуратура. Установлено, что один из учащихся поставил подножку 10-летнему мальчику. Ребёнок упал и получил закрытый перелом плечевой кости.

Работники школы посадили ребенка в школьный автобус и отправили домой. Медицинская помощь ему оказана не была по причине отсутствия в школе медработника.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда.

Тюменский районный суд удовлетворил требования.