Тюменцы готовы потратить часть выигрыша в лотерею на благотворительность

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Каждый седьмой житель Тюмени выделил бы средства на благотворительность от выигрыша в 100 миллионов рублей. Такие данные опроса, проходившего с 19 сентября по 6 октября, приводит исследовательский центр платформы SuperJob.

Выиграв в лотерею 100 млн рублей, 54% жителей Тюмени в первую очередь купили бы недвижимость: квартиру или дом с земельным участком.

29% приобрели бы автомобиль. 19% открыли бы свое дело или вложились в действующий бизнес. 17% отправились бы в путешествие.

17% помогли бы родителям. 15% пожертвовали бы часть выигрыша на благотворительные цели. По 9% вложились бы в ценные бумаги либо открыли вклад.

7% выигранные деньги потратили бы на здоровье, свое и близких. По 6% опрошенных израсходовали бы деньги на оплату образования, ремонт и покупку электронных гаджетов и девайсов.

Мужчины чаще делились мечтами об организации бизнеса, инвестициях в ценные бумаги, открытии банковских счетов. Женщины чаще готовы вкладываться в покупку недвижимости и авто

Каждая пятая жительница областного центра потратила бы деньги на путешествия, каждая шестая — на помощь близким или благотворительность.

30% жителей Тюмени иногда приобретают лотерейные билеты, чаще это мужчины. Чем старше жители Тюмени, тем больше среди них тех, кто время от времени покупает лотерейные билеты.