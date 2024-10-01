  • 11 октября 202411.10.2024пятница
  • USD97,2394
    EUR106,5074
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер северный

Пожарно-тактические учения провели в Ялуторовске

Общество, 18:39 11 октября 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожарно-тактические учения провели в одном из павильонов торгового центра в Ялуторовске. По легенде, в результате аварийного режима работы электрооборудования, произошло возгорание.

Сработала пожарная сигнализация - администрация объекта начала эвакуацию людей. Но из-за "сильного задымления" не все смогли самостоятельно выбраться. В здании остались три человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Учения на объектах с массовым пребыванием людей проводятся регулярно. Их цели - совершенствование тактических навыков пожарных подразделений, быстрого и четкого боевого развертывания, разведки, оценки обстановки, спасение людей и тушение пожара. Кроме этого, оценивается и взаимодействие с администрациями объектов и службами жизнеобеспечения", – сказал замначальника отдела организации службы пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей Кузьминых.

﻿

Звенья газодымозащитной службы МЧС России в кратчайшие сроки организовали спасение людей. В результате слаженных действий пожарных, очаг условного возгорания обнаружили и ликвидировали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:49 11.10.2024В селе Абатского района возводят блочную станцию водоподготовки
19:41 11.10.2024Операцию по эндопротезированию впервые выполнили врачи в Ялуторовске
19:17 11.10.2024ТюмГУ принял участие в выставке российских вузов в Пакистане
18:56 11.10.2024Тюменских студентов-медиков познакомили с видами лазерной коррекции