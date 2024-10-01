Пожарно-тактические учения провели в Ялуторовске

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожарно-тактические учения провели в одном из павильонов торгового центра в Ялуторовске. По легенде, в результате аварийного режима работы электрооборудования, произошло возгорание.

Сработала пожарная сигнализация - администрация объекта начала эвакуацию людей. Но из-за "сильного задымления" не все смогли самостоятельно выбраться. В здании остались три человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Учения на объектах с массовым пребыванием людей проводятся регулярно. Их цели - совершенствование тактических навыков пожарных подразделений, быстрого и четкого боевого развертывания, разведки, оценки обстановки, спасение людей и тушение пожара. Кроме этого, оценивается и взаимодействие с администрациями объектов и службами жизнеобеспечения", – сказал замначальника отдела организации службы пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей Кузьминых.

Звенья газодымозащитной службы МЧС России в кратчайшие сроки организовали спасение людей. В результате слаженных действий пожарных, очаг условного возгорания обнаружили и ликвидировали.