Тюмень подписала пять соглашений о сотрудничестве на "Тюменской марке"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Администрация Тюмени подписала соглашения о сотрудничестве с Тюменским районом, Заводоуковским округом, Ишимом, Тобольском и Ялуторовском. Торжественная церемония состоялась на выставке "Тюменская марка", которая проходит в Тюменском технопарке 11 и 12 октября.

Документ предусматривает мероприятия по торгово-экономическому и культурному сотрудничеству. Одним из ключевых моментов является организация выставок, в частности, "Тюменской марки". А также организация конференций, форумов, семинаров и совещаний, направленных на обмен лучшими практиками и развитие профессиональных компетенций, что будет способствовать укреплению связей между городами. От областного центра документы скрепил подписью глава города Максим Афанасьев.

Также было заключено соглашение Торгово-промышленной палаты и Альфа-банка для усиления эффективного сотрудничества института развития бизнеса и продвижения финансовых инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства.

Напомним, что на выставке представлены модульные дома, электротовары, продукты питания, удобрения, продукция креативных индустрий и другие товары и услуги от местных производителей.

"Почему так долго живет "Тюменская марка"? Ответ очевиден. Проект приносит пользу предпринимателям, жителям города, депутатам, градоначальнику. Самый любимый вопрос, который я задаю предпринимателям, используют ли они сами те материалы из которых готовят свою продукцию и вещи, у себя дома? Все говорят да, а это и есть гарантия качества", — сказала президент ТПП Тюменской области Ольга Езикеева.

Отметим, что выставка "Тюменская марка" проходит совместно с форумом креативных предпринимателей "КПД". Он собрал более одной тыс. участников из разных регионов России.

Виктория Макарова