В Тюменский кластер креативных индустрий входят 33 компании

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

33 компании входят в Тюменский кластер креативных индустрий на 12 октября. Около года назад было всего 22 организации.

Управляющая компания кластера – ТАРКИ. Первые соглашения о вступлении были подписаны с организаторами кинофестиваля "Ноль плюс", киностудией "Пушка" и продюсером, режиссером Марией Миць на Промышленно-энергетическом форуме TNF в сентябре 2023 года.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы договорились, что работаем вместе, потому что те люди, которые подписали соглашение, понимали, что создавать кино в одного практически нереально. Тем более, когда делаешь полнометражный фильм. Нужно собрать большую команду и тогда что-то получится. Но собираться вместе бывает иногда сложно, поэтому здесь и нужно включение государства", - сказал гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев на форуме "КПД".

За время работы был выработан ряд инструментов для развития. Есть шесть основных элементов производственного процесса для создания продукта креативных индустрий. Туда включили исследование рынка, разработку прототипа, производство, реализацию продукта, развитие инфраструктуры и формирование компетенций.

"В кластере есть такая философия – у нас очень талантливые люди. Мы не учим никого быть еще более талантливыми, потому что для этого есть институты развития, университеты. Мы помогаем вам сделать так, чтобы продукт вашего таланта смог быть продан и приносил деньги в первую очередь", - подчеркнул Алексей Краев.

Креативные индустрии – это сектора экономики, значимая часть добавленной стоимости которых формируется за счет творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность. Подробнее о кластере можно узнать на сайте ТАРКИ по ссылке.

Напомним, что в Тюменском технопарке проходит двухдневный форум креативных предпринимателей "КПД". На 12 октября запланированы различные сессии. Состоится первое заседание клуба продюсеров креативных индустрий, будут сформированы параметры работы кинокомиссии в Тюменской области, а креативные предприниматели защитят свои проекты перед инвесторами. Полная программа представлена на сайте.

Возрастное ограничение: 16+

Виктория Макарова