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В селе Абатского района возводят блочную станцию водоподготовки

Общество, 19:49 11 октября 2024

администрация Абатского района | Фото: администрация Абатского района

Блочную станцию для подготовки и подачи чистой питьевой воды строят в с. Банниково Абатского района. Объект в модульном исполнении запустят уже в ноябре, рассказал глава муниципального образования Игорь Васильев.

Глава района вместе с председателем районной думы Николаем Волковым посетили строительную площадку и оценили ход работ. По их оценке, здание будет готово раньше срока, который обозначен в муниципальном контракте. Жители села будут обеспечены чистой питьевой водой.

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# Абатский район , чистая вода

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