В селе Абатского района возводят блочную станцию водоподготовки

| Фото: администрация Абатского района | Фото: администрация Абатского района

Блочную станцию для подготовки и подачи чистой питьевой воды строят в с. Банниково Абатского района. Объект в модульном исполнении запустят уже в ноябре, рассказал глава муниципального образования Игорь Васильев.

Глава района вместе с председателем районной думы Николаем Волковым посетили строительную площадку и оценили ход работ. По их оценке, здание будет готово раньше срока, который обозначен в муниципальном контракте. Жители села будут обеспечены чистой питьевой водой.