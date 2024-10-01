Пять человек спасли тюменские пожарные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять человек спасли тюменские огнеборцы из пожара, который произошел в многоэтажном жилом доме расположенном по ул. С. Путилова, 43 в Тюмени. Сообщение о возгорании в квартире на 17 этаже поступило в четвертом часу дня 13 октября 2024 года, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Пожарные ликвидировали огонь на площади 10 кв. м. В тушении были задействованы 18 человек личного состава и 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается.