Региональное первенство по спортивной гимнастике стартовало в Тобольске

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Первенство Тюменской области по спортивной гимнастике стартовало в Тобольске. Выступления спортсменов пройдут 15 и 16 октября в спортивной школе №1, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Свои умения в гимнастическом многоборье продемонстрируют порядка 100 ребят в возрасте от 8 до 17 лет из Тюмени, Тобольска, Ишима и Голышмановского городского округа.

Параллельно в Тобольске проходит XXVIII Спартакиада учащихся Тюменской области, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, по спортивной гимнастике. В ней примут участие 48 ребят.

"Впервые за долгие годы спортивная гимнастика вновь вошла в число видов спартакиады школьников. Причиной этому является открытие в регионе новых специализированных залов, где могут заниматься дети", - отметила главный секретарь соревнований Луиза Зольникова.